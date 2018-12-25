Игроки воссоздали в игре Spider Man сцены из кинотрилогии «Человек-Паук»

Бербанк, США, , 12:50 — REGNUM Студия Insomniac по просьбе фанатов добавила в игру Spider Man костюм из кинотрилогии режиссёра Сэма Рейми. Игроки начали воссоздавать в игре знаменитые сцены из фильмов при помощи нового костюма и игрового фоторежима, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Геймеры отметили, что игровой костюм является точной копией того, который носил Тоби Магуайер в фильмах о Человеке-Пауке. Воссоздавать известные кадры и постеры фильма игрокам помогает фоторежим — особая функция, позволяющая делать постановочные скриншоты и применять к ним различные фильтры.

https://twitter.com/TheSpideyBugle/status/1076035763303641088

Некоторые игроки даже записывают обучающие видеоролики, с помощью которых другие пользователи смогут самостоятельно пользоваться фоторежимом и воссоздавать кадры из фильма.

Также геймеры отметили, что в новой игре встречаются многочисленные отсылки к оригинальной трилогии фильмов. Сцена, в которой Человек-Паук останавливает поезд, почти полностью копирует сцену из фильма «Человек-Паук 2». Пользователь Noah Hakvern наложил звуки из фильма на видеоряд из игры, и таким образом воссоздал один из самых известных кадров в кинотрилогии.

Напомним, что костюм, который пользователи окрестили «Костюм Сэма Рейми» появился в игре 20-го декабря после многочисленных просьб и упрёков фанатов в адрес студии Insomniac Games. При этом костюм не стал частью нового сюжетного дополнения «Город, который никогда не спит», вышедшего 21-го декабря. Разработчики позиционируют своё внезапное обновление как «подарок фанатам».

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