Цунами в Индонезии: ряд организаций начали оказывать гумпомощь пострадавшим

Джакарта, , 12:44 — REGNUM Ряд организаций, одной из которых является индонезийский национальный комитет по делам молодежи, пытаются помочь пострадавшим от цунами в провинциях Бантен и Лампунг, сообщает Tribunnews.

Известно, что молодежная организация первая прибыла на место трагедии и принимала участие в оказании помощи и эвакуации пострадавших.

«Ожидается, что ряд распределенной помощи, включая продукты питания, лекарства, молоко, палатки и одеяла, облегчит бремя пострадавших», — заявил председатель индонезийского национального комитета по делам молодежи Харис Пертама.

«Оказываемая нами помощь, которую мы собрали у ряда кадров и доноров, является только первым этапом. Мы также фиксируем все потребности беженцев, всё о чем они нас просят», — добавил он.

Харис Пертама также выразил глубокую скорбь по поводу цунами, унесшего сотни жизней.

Как сообщало ИА REGNUM, цунами, обрушившееся на побережье Индонезии 23 декабря, унесло жизни более 400 человек.

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