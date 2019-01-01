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Граждане России чаще стали покупать подарки в кредит

Общество

Займы на подарки в 44,6% случаев берут молодые люди до 30 лет

Граждане России чаще стали покупать подарки в кредит
pexels
Подарки

Москва, 1 января 2019, 12:05 — REGNUM  В декабре 2018 года российских граждан, взявших микрокредиты для приобретения новогодних подарков близким, стало в два раза больше. Об этом со ссылкой на сведения компании SmartCredit сообщает РБК.

Специалисты уведомили, что в декабре 2018 года количество взятых микрокредитов оказалось в два раза большим, чем в декабре 2017 года. В компании подчеркнули, что чаще других займы берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары. Отмечается, что займы на подарки в 44,6% случаев берут молодые люди до 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что российские граждане на новогодние подарки в среднем готовы потратить не более 5 тыс. рублей. При этом в 2018 году средняя сумма, которую граждане готовы потратить на подарки, заметно снизилось.

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