Жители России стали чаще кредитоваться на новогодние подарки

Москва, , 12:04 — REGNUM В декабре 2018 года удвоилось число российских граждан, взявших микрокредиты для приобретения новогодних подарков близким. Об этом со ссылкой на данные компании SmartCredit сообщает 25 декабря РБК.

Эксперты отметили, что в текущем месяце количество взятых микрокредитов оказалось в два раза большим, чем в декабре 2017 года. В компании уточнили, что чаще других займы берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары.

Сообщается, что займы на подарки чаще других (в 44,6% случаев) берут молодые люди возрастом до 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что жители России на новогодние подарки в среднем готовы потратить не более 5 тыс. рублей. При этом в 2018 году средняя сумма, которую граждане готовы потратить на подарки, заметно снизилось.

Читайте также: Граждане РФ заметно снизили траты на новогодние подарки