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Жители России стали чаще кредитоваться на новогодние подарки

Общество

Микрозаймы активнее берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары

Жители России стали чаще кредитоваться на новогодние подарки
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Елка. Подарки

Москва, 25 декабря 2018, 12:04 — REGNUM  В декабре 2018 года удвоилось число российских граждан, взявших микрокредиты для приобретения новогодних подарков близким. Об этом со ссылкой на данные компании SmartCredit сообщает 25 декабря РБК.

Эксперты отметили, что в текущем месяце количество взятых микрокредитов оказалось в два раза большим, чем в декабре 2017 года. В компании уточнили, что чаще других займы берут жители Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Екатеринбурга и Самары.

Сообщается, что займы на подарки чаще других (в 44,6% случаев) берут молодые люди возрастом до 30 лет.

Как сообщало ИА REGNUM, 20 декабря стало известно, что жители России на новогодние подарки в среднем готовы потратить не более 5 тыс. рублей. При этом в 2018 году средняя сумма, которую граждане готовы потратить на подарки, заметно снизилось.

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