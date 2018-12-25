Возложение цветов в День снятия блокады не состоится

Санкт-Петербург, , 11:54 — REGNUM Традиционную торжественно-траурную церемонию возложения цветов на Пискаревском и других кладбищах Петербурга в День снятия блокады 2019 года пришлось перенести с 27 января, так как в этот день на Дворцовой площади состоится парад военной техники. Об этом сообщил глава комитета по социальной политике Александр Ржаненков на заседании городского правительства, передает корреспондент ИА REGNUM.

По словам Ржаненкова, «в связи с проведением парада» цветы к могилам погибших в Великую Отечественную войну будут возлагать 26 января. Церемония на Пискаревском кладбище состоится в 11:00.

Парад войск на Дворцовой площади назначен на 10:00 27 января. Более 2 тыс. человек промаршируют как в военной форме дивизий ленинградского ополчения и Красной Армии образца 1943 года, так и в современной. В механизированной колонне также запланирована историческая часть с проездом ретротехники.

В тот же день в 15:00 состоится концерт для ветеранов и блокадников в БКЗ «Октябрьский». Кроме того, врио губернатора Александр Беглов считает нужным освободить под второй концерт еще и Ледовый дворец. Между тем, в этот день там должен состояться хоккейный матч СКА против рижского «Динамо». В качестве одного из вариантов решения проблемы обсуждается возможность переноса матча в Ригу.

«Я думаю, эти сложности нам не мешают провести праздник. Правительство Петербурга решило сделать два концерта, так как БКЗ всех желающих не вмещает просто-напросто. Почти 12 тысяч человек, которые нужно разместить», — сказал Беглов, выразив желание пригласить «побольше молодежи».

В 19:00 запланирован мультимедийный проект «Салют Победы», в 21:00 — праздничный салют от стен Петропавловской крепости. Кроме того, проект «Улица жизни» разместится на Итальянской, Малой Садовой улицах и Манежной площади с 25 по 27 января.

Всего в Петербурге состоится 125 различных мероприятий, посвященных 75-летней годовщине полного освобождения Ленинграда от блокады.

Напомним, проведение военного парада на Дворцовой площади 27 января вызвало волну возмущения у части общественников и блокадников Петербурга, которые сочли, что в этот день следует почтить память погибших, возложив цветы к их могилам.