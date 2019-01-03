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Росконтроль проверил качество и безопасность слабосоленой семги

Общество

Специалисты проверили семгу шести марок: «Новый океан», «Морская планета», «Меридиан», «Русское море», «Фишерель» и «Каждый день»

Росконтроль проверил качество и безопасность слабосоленой семги
Hans-Petter Fjeld
Атлантический лосось (Salmo salar)

Москва, 3 января 2019, 11:51 — REGNUM  Специалисты экспертного центра Всероссийского союза потребителей «Росконтроль» оценили качество семги шести брендов. Результаты исследования опубликованы на сайте центра.

Так, специалисты проверили семгу шести марок: «Новый океан», «Морская планета», «Меридиан», «Русское море», «Фишерель» и «Каждый день».

В результате только одна марка соответствует требованиям безопасности — «Русское море». В рыбе данной марки не был выявлен гистамин, консерванты не обнаружены. В семге «Морская планета» были обнаружены бактерии группы кишечной палочки, соли в продукте меньше стандарта, жира меньше на 57%, чем заявлено.

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В семге марок «Каждый день», «Фишерель» и «Меридиан» были обнаружены листерии, в них также меньше жира, чем указано в маркировке.

За фальсификацию и грубейшие нарушения требований безопасности пять из шести образцов (все, кроме «Русского моря») были занесены в «Черной список» Росконтроля.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты Росконтроля и организации «Ростест-Москва» исследовали состав шоколадных конфет семи популярных брендов. В четырех случаях продукция признана соответствующей указанному в маркировке стандарту.

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