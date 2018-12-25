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Перелыгин: Санки, лыжи, коньки и ватрушки не будут пылиться в кладовках!

Общество

Депутат Орловского облсовета поздравляет читателей ИА REGNUM с наступающим Новым годом

Перелыгин: Санки, лыжи, коньки и ватрушки не будут пылиться в кладовках!
Иллюстрация: Сайт Орловского областного совета народных депутатов
Депутат Орловского облсовета Руслан Перелыгин

Орел, 25 декабря 2018, 11:56 — REGNUM  Председатель совета Орловского регионального отделения партии «Справедливая России», депутат Орловского областного совета народных депутатов Руслан Перелыгин желает читателям ИА REGNUM веселых новогодних праздников в кругу родных и приятных сюрпризов в предстоящем 2019 году.

«Дорогие друзья! В этом году мы все уже получили великолепный предновогодний подарок: чудесную зимнюю праздничную погоду! Поэтому и взрослые, и дети с особенным нетерпением ждут каникул в предвкушении зимних забав. Санки, лыжи, коньки и ватрушки не будут в этом году пылиться на балконах и в кладовках, и это очень хорошо! Это обязательно пойдёт на пользу нашему здоровью!»

«Поздравляю вас с наступающими праздниками: Новым Годом и Рождеством Христовым! Желаю всем здоровья, счастья, радостных и весёлых праздников в кругу родных и близких людей! Пусть каждый день в новом году приносит приятные сюрпризы и поводы для улыбок!» — сказал Руслан Перелыгин.

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Новый год
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