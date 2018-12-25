Названы популярные в РФ предновогодние товары

Москва, , 11:47 — REGNUM В преддверии Нового года в России стали чаще покупать спортивные товары и бытовую технику. Таковы данные статистики сервисов «Яндекс.Кассы» и «Яндекс.Маркет».

Эксперты изучили как платежи в онлайн-магазинах, так и переходы на их сайты в период с 1 по 20 ноября и с 1 по 20 декабря 2018 года. Так, в декабре на 113% по сравнению с ноябрем повысился интерес к товарам категории «Спорт и отдых».

Количество таких покупок выросло на 19%, при этом в среднем товары обошлись покупателям в 5675 рублей. Наиболее предпочтительный товар — роликовые коньки.

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Покупок бытовой техники стало больше на 62%, при этом покупателей интересовали товары для ухода за внешностью, кофеварки, электрочайники, микроволновки, мультиварки и прочее. Средний чек составил 3487 рублей.

Чаще стали покупать продукты, включая икру и другие морепродукты, а также детскую одежду, игрушки, товары для детского спорта, косметику и товары для взрослых.

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