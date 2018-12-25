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Наличие у человека «гена алкоголизма» опроверг эксперт Минздрава РФ

Общество

На развитие заболевания влияют воспитание, окружение и образование человека

Москва, 25 декабря 2018, 11:31 — REGNUM  Для облегчения последствия воздействия на организм алкоголя следует максимально увеличивать промежутки между приемами спиртного и не купировать похмельный синдром горячительными напитками. Об этом в интервью «Интерфаксу» сообщил главный внештатный специалист-нарколог Минздрава России Евгений Брюн.

По его словам, алкоголь, как и любой другой яд, оказывает токсическое воздействие на органы и системы человеческого организма, поэтому дозы его приема следует, по возможности, максимально сократить. Также эксперт подчеркнул, что в человеческом геноме нет «гена алкоголизма», а на развитие заболевания влияют воспитание, окружение и образование человека.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее учёные из США, Мексики и Испании пришли к выводу, что количество потребляемого алкоголя может зависеть от климатических условий. Выяснилось, что доля пьющего населения выше в наиболее холодных и наименее солнечных регионах.

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Алкоголизм и борьба с ним
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