Москомархитектура согласовала 10 проектов новых станций метро

Москва, , 12:10 — REGNUM В 2018 году Москомархитектура согласовала 10 проектов новых станций метрополитена, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе ведомства 25 декабря. Восемь из новых станций относятся к Большой кольцевой линии метро.

«За последние годы мы, безусловно, сделали большой шаг в плане качества проектов новых станций. Вполне естественно, что их много — темпы строительства метрополитена у нас очень высокие», — заявил главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

В список согласованных станций Большой кольцевой линии попали: «Рубцовская», «Проспект Вернадского», «Аминьевское шоссе», «Авиамоторная», «Шереметьевская», «Нижние Мневники», «Улица Народного Ополчения» и «Воронцовская».

Также был согласован проект нового вестибюля станции «Окружная» Люблинско-Дмитровской линии и проект станции «Косино» Некрасовской линии. Они будут выполнены по индивидуальным проектам.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2018 году в Москве ввели в эксплуатацию 33 км линий метро и открыли 17 новых станций. Кроме того, впервые за 35 лет одновременно открылся участок метрополитена с семью новыми станциями — речь идёт об участке «Раменки-Рассказовка». Всего с 2011 года в столице появились 73 новые станции метрополитена.

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