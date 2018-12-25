Новогодний поезд повез школьников Юга России и Кавказа на ёлку в Кремль

Черкесск, , 11:29 — REGNUM Специальный детский поезд №581 сообщением Минеральные Воды — Ростов — Москва, пассажирами которого стали школьники Юга России и Северного Кавказа, отправился на Кремлёвскую елку. Он везет почти 600 детей и сопровождающих, пишет «Гудок».

Состав сформирован из 21 вагона. Имеются в нем и четыре вагона-ресторана.Всего на нем едут 10 делегаций из восьми субъектов РФ, в том числе Адыгеи, Ингушетии, Карачаево-Черкесии, Кабардино-Балкарии, Чечни, Краснодарского и Ставропольского краёв и Ростовской области.

Как сообщили на Северо-Кавказской железной дороге, кроме этого специального новогоднего поезда, дети с Юга России будут доставляться на Кремлёвскую ёлку обычными поездами сообщением Владикавказ — Москва, Махачкала — Москва и Адлер — Москва. Попадут на ёлку в Кремле и 60 детей железнодорожников, отличившихся в учебе и других достижениях.

Как сообщало ИА REGNUM, делегация из Чечни уже отправилась на елку в Кремль. В ее составе 48 человек. Помимо посещения главной елки страны, детей ждет обширная культурная программа.

Читайте ранее в этом сюжете: На Новогоднюю ёлку в Кремль отправятся 48 детей из Чечни