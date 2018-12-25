В Челябинске бизнесмен получил срок за посредничество во взяточничестве

Челябинск, , 11:22 — REGNUM В Челябинске осуждён руководитель одного из местных ООО, Его признали виновным в совершении коррупционных преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие и суд установили, что в 2015 году этот гражданин передал 2,4 млн рублей начальнику структурного подразделения Челябинского филиала ОАО «Ростелеком». Директор ООО выступал в роли посредника. А целью подкупа было добиться победы в конкурсе на право поставки оборудования и выполнения работ по проекту «Безопасный город. Челябинск».

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Гражданин по приговору суда получил 4 года и 2 месяца колонии строгого режима. Также он должен уплатить штраф в размере 8 млн рублей.