Вторник, 25 Декабря 2018 года
12:15:55 МСК

В Челябинске бизнесмен получил срок за посредничество во взяточничестве

Общество

Размер незаконного вознаграждения составил 2,4 млн рублей

Челябинск, 25 декабря 2018, 11:22 — REGNUM  В Челябинске осуждён руководитель одного из местных ООО, Его признали виновным в совершении коррупционных преступлений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в областном управлении СКР.

Следствие и суд установили, что в 2015 году этот гражданин передал 2,4 млн рублей начальнику структурного подразделения Челябинского филиала ОАО «Ростелеком». Директор ООО выступал в роли посредника. А целью подкупа было добиться победы в конкурсе на право поставки оборудования и выполнения работ по проекту «Безопасный город. Челябинск».

Преступление выявили сотрудники ФСБ. Гражданин по приговору суда получил 4 года и 2 месяца колонии строгого режима. Также он должен уплатить штраф в размере 8 млн рублей.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Коррупция и борьба с ней
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить