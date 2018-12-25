«Издевательство!»: соцсети о «комедии» про блокадный Ленинград «Праздник»

Санкт-Петербург, , 11:50 — REGNUM На YouTube появился трейлер фильма Алексея Красовского «Праздник» про Новый год в блокадном Ленинграде. Большая часть зрителей в соцсетях и на видеохостинге считает, что эта кинолента — «издевательство», другие же с нетерпением ждут выхода ленты, передает корреспондент ИА REGNUM.

Действие фильма разворачивается в блокадном Ленинграде 1941 года накануне Нового года. Семья Воскресенских живет на «особом положении». Перед праздником младший сын приводит в дом голодную девушку, а старшая дочь — незнакомого мужчину, за которого собирается выйти замуж.

По мнению большинства юзеров, фильм о блокадном Ленинграде — не тот случай, когда можно шутить о еде и холоде. Они считают, что создатели картины «совсем берегов не видят».

«Шутки про еду и холод в блокадном Ленинграде. Вы что совсем уже берегов не видите?﻿» — спрашивает Олег К.

«Можно было те же шутки сделать в других обстоятельствах. Издевательство!» — считает «Кино — KILO Group».

«Более миллиона погибших от голода. Ну как не посмеяться? Артистам Яну Цапнику, Алёне Бабенко, Павлу Табакову будет особенно весело», — пишет Наталья Я. в Twitter.

Однако не все пользователи разделяют такую позицию. Некоторые из них считают, что «Праздник» никоим образом не оскорбляет память о тяжелых временах в Ленинграде. Они отмечают, что можно снять комедию на такую сложную и болезненную тему, но только в том случае, если она выйдет и смешной, и грустной одновременно.

«Если выйдет и смешно, и местами лирично и грустно, то будет даже замечательно. Это требует от сценариста и режиссёра гениальности. Потому что задача колоссальная, и тут либо провал и опала, либо триумф и слава, альтернатив просто нет. По трейлеру всё выглядит неплохо, довольно нейтрально. Будем ждать результат», — считает Фрэнки.

«И что тут скандального? Наоборот, эта картина интересна тем, что показывает трагедию с необычного ракурса», — пишет Алексей Л. во «ВКонтакте».

Ранее Алексей Красовский заявил, что фильм опубликуют на YouTube в ночь с 31 декабря 2018 года на 1 января 2019 года. Режиссер не стал получать прокатное удостоверение из-за скандала вокруг картины — с осуждением идеи ленты выступили многие депутаты и общественные деятели. Позже режиссер заявил, что его предупредили: Роскомнадзор заблокирует картину, если она появится на видеохостинге.

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