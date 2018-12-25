Проблемы с финансированием вузов снижают качество образования – СП РФ

Москва, , 11:02 — REGNUM Проблемы в финансировании российских вузов могут привести к снижению качества высшего образования. Таковы данные анализы, проведенного Счетной палатой РФ.

Аудитор СП РФ Михаил Мень пояснил, что это происходит потому, что основную часть госфинансирования вузы направляют на текущие расходы, при том что затраты на модернизацию материально-технической базы и развитие университетов ежегодно сокращаются.

Также использование коэффициентов выравнивания влечёт за собой «перекосы» финансирования и коррупционные риски при распределении средств.

Научные работы и исследования, проводимые вузами, практически не востребованы. Отсутствует система мониторинга данных о трудоустройстве по специальности, многие студенты не работают по специальности.

Также в ряде вузов не выполняются майские указы президента России 2012 года — не повышаются зарплаты преподавательскому составу вузов и научным сотрудникам. Выявлены и другие нарушения.

Счетная палата РФ направит обращение в Генпрокуратуру РФ. Информационные письма в ФАС, Роструд, Минсельхоз, Минтранс, Росжелдор и правительство РФ.

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Как сообщало ИА REGNUM, вице-спикер Госдумы Ирина Яровая («Единая Россия») разработала законопроект, направленный на защиту прав и интересов студентов и аспирантов. Инициатива предполагает освобождение матпомощи студентам от налогообложения.

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Качество образования в разных регионах России отличается — опрос