Утверждён проект участка Северо-Восточной хорды Москвы

Москва, , 11:00 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки участка Северо-Восточной хорды. Соответствующее постановление опубликовано на официальном портале мэра.

Здесь дорога пройдёт от улицы Лосиноостровская до транспортной развязки на пересечении с Открытым шоссе внешней стороны Московского центрального кольца (МЦК).

Новая магистраль должна связать Северный, Восточный и Юго-Восточный округа столицы. Она пройдёт от трассы М11 в Санкт-Петербург до развязки МКАД с магистралью Вешняки — Люберцы. Дорога соединит крупные магистрали — Измайловское, Щелковское, Дмитровское, Алтуфьевское и Открытое шоссе. Длина хорды составит 35 километров.

Напомним, 5 сентября открыт участок хорды от Фестивальной улицы до Дмитровского шоссе. Сейчас идет проектирование участков от Дмитровки до Ярославского шоссе и от Ярославки до Открытого шоссе.