Власти Нидерландов потеряли из виду 180 несовершеннолетних мигрантов — СМИ

Амстердам, , 11:00 — REGNUM Властям Нидерландов ничего неизвестно о местонахождении 180 несовершеннолетних мигрантов, которым было отказано в предоставлении убежища в стране, пишет газета El País 24 декабря.

Министерство юстиции Нидерландов по запросу телевидения опубликовало следующие данные: в период с 2013 по 2018 годы 2140 несовершеннолетних обратились с просьбой о предоставлении убежища.

Около 1400 получили отрицательный ответ, при этом 740 из них вошли в список лиц, которых необходимо депортировать. Тем не менее, они остаются в стране. Еще 400 человек получили вид на жительство другими способами. Миграционные службы потеряли из виду 180 несовершеннолетних мигрантов и ничего не знают о их судьбе.

Таким образом, за пять лет из Нидерландов было депортировано всего 80 несовершеннолетних.

Как сообщало ИА REGNUM, министерство внутренних дел Австрии сообщило, что в будущем из страны будут депортироваться все мигранты, добирающиеся до Евросоюза при содействии мафии. По данным Европейской полиции, число таких мигрантов превышает 90%.

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