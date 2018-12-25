Ещё один участник провокации в Керченском проливе назвался «военнопленным»

Москва, , 11:15 — REGNUM Член команды судна «Яны Капу» Михаил Власюк объявил себя военнопленным, рассказал адвокат Николай Полозов 24 декабря на своей странице в социальной сети Facebook.

Всего «военнопленным» себя объявил 21 моряк из 24 человек, находившихся на трёх судах ВМС Украины, задержанные в районе Керченского пролива.

Напомним, 25 ноября 2018 года три корабля украинских ВМС вторглись в территориальные воды России и, несмотря на предупреждения пограничников, направились к Крымскому мосту. Пограничники были вынуждены открыть огонь на поражение, после чего украинские суда взял штурмом спецназ.

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Отметим, суд не признал задержанных моряков военнопленными, поскольку, несмотря на многочисленные заявления украинских политиков, Россия и Украина не находятся в состоянии войны.

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