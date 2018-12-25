«Архнадзор» сообщил о планах властей снести пост станции «Кутузово»

Москва, , 12:04 — REGNUM Власти Москвы могут снести пост централизации бывшей станции «Кутузово» Окружной железной дороги, ставшей частью станции «Кутузовская» Московского центрального кольца (МЦК). Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили координаторы движения «Архнадзор», ссылаясь на ситуационный план предполагаемых работ.

Объект возведён в 1903—1908 годах по проекту архитектора А.Н. Померанцева.

«Здание является объектом культурного наследия регионального значения, тем не менее, согласно утверждённому проекту, на его месте возводится новая пассажирская платформа. Никаких упоминаний об охранном статусе в документации нет, а в ситуационном плане пост централизации полностью скрывается под штриховкой, означающей зону строительства», — подчеркнул координатор «Архнадзора» Андрей Новичков.

В настоящий момент участники движения направили обращения в департамент культурного наследия и прокуратуру города Москвы, а также Генеральную прокуратуру РФ с просьбой принять меры по недопущению сноса охраняемого законом здания.

Напомним, ранее подобная история произошла во время проектирования платформы «Коптево», которую планировалось «поставить» на пост централизации станции Лихоборы. После активного вмешательства общественных движения и жителей города Москвы план проекта удалось пересмотреть, и сейчас станция работает в составе Московского центрального кольца.

Как сообщало ИА REGNUM, по оценкам движения «Архнадзор», в 2018 году в Москве было снесено 21 историческое здание. Некоторые из объектов были снесены незаконно, другие — с согласия властей. Для сравнения, в 2017 году департамент культурного наследия столицы одобрил уничтожение 15 исторически ценных строений.

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