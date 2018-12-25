Режим повышенной готовности введен в Ставрополе

Ставрополь, , 10:23 — REGNUM Режим повышенной готовности введен на территории Ставрополя 25 декабря, сообщила пресс-служба администрации города.

В регионе, по прогнозу Ставропольского гидрометцентра на 26 декабря, ожидается понижение температуры, которое будет сопровождаться обильным снегопадом.

Мэр Ставрополя Андрей Джатдоев поручил главам районных администраций, руководству комитета городского хозяйства обеспечить бесперебойную работу коммунальных и аварийных служб краевого центра. На круглосуточный режим работы перейдут дорожные предприятия, их бригады должны быть полностью укомплектованы запасом топлива и песко-соляной смесью.

К расчистке от снега внутриквартальных проездов поручено привлечь коммунальную технику, имеющуюся на балансе управляющих компаний. В случае необходимости дополнительно привлекут снегоуборочные машины, которые есть у предприятий города.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце ноября из-за сильных снегопадов на Ставрополье был закрыт ряд автодорог.

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