Правозащитника из Чечни Оюба Титиева оставили под арестом еще на три месяца

Грозный, , 10:18 — REGNUM Житель Чечни Оюб Титиев останется под арестом по обвинению в хранении наркотиков в крупном размере еще на три месяца. Верховный суд Чечни подтвердил законность продления срока содержания его под стражей, передает 25 декабря корреспондент ИА REGNUM.

Напомним, Оюб Титиев является руководителем чеченского представительства правозащитного центра «Мемориал». Он был задержан 9 января 2018 года в связи с обнаружением в его автомобиле пакета с наркотиками. Срок его ареста заканчивался 22 декабря. Однако Шалинский суд продлил ему срок пребывания под стражей до 22 марта 2019 года.

Читайте также: За правозащитника, задержанного в Чечне, вступился омбудсмен Совета Европы

Как сообщало ИА REGNUM, сам Титиев свою вину не признает. По его версии, наркотики ему подбросили из-за его правозащитной деятельности. Однако следствие считает, что Титиев приобрел около 200 граммов марихуаны без цели сбыта «в неустановленном в ходе следствия месте» и «при неустановленных обстоятельствах».

Читайте ранее в этом сюжете: Сфабрикованное дело: арестованный в Чечне правозащитник написал Путину