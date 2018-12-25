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Даниил Ермилов: Дальневосточного упорства и настойчивости в 2019 году!

Общество

Политолог пожелал всем россиянам брать пример с Дальнего Востока и никогда не сдаваться

Даниил Ермилов: Дальневосточного упорства и настойчивости в 2019 году!
Иллюстрация: Из личного архива Даниила Ермилова
Региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов

Хабаровск, 25 декабря 2018, 10:35 — REGNUM  Директор консалтинговой группы «Ермилов и партнеры», политический консультант, региональный представитель Российской ассоциации политических консультантов в ДФО Даниил Ермилов пожелал всем жителям России в Новом году брать пример с дальневосточников: быть целеустремленными, настойчивыми и никогда не сдаваться, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Мы, дальневосточники, люди очень настойчивые, целеустремленные, умеющие добиваться своих целей. И прошедшие выборы это показали. А ещё дальневосточники — это уникальная искренность, и в действиях, и в решениях. Я хочу пожелать всем жителям России быть в этом похожими на дальневосточников: такими же сильными, умеющими идти к своей цели, несмотря ни на какие трудности. Хочу пожелать всем здоровья, успеха! И пусть все многочисленные программы, которые государство создало для развития Дальнего Востока, наконец заработают и люди это увидят. Пусть это увидят не только дальневосточники — вся Россия», — сказал Даниил Ермилов.

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