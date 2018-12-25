Супермодель Хайди Клум обручилась с музыкантом Tokio Hotel

Берлин, , 10:13 — REGNUM Немецкая супермодель Хайди Клум готовится к своей третьей свадьбе. 45-летняя звезда опубликовала в социальных сетях фотографию кольца со словами «Я сказала «да», пишет газета Die Welt 25 декабря.

Избранником Клум стал гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, брат-близнец солиста Билла Каулитца. Жених моложе Хайди Клум на 17 лет.

Мать четверых детей, Клум дважды была замужем — за британским певцом Силом и звездным парикамахером Риком Пипино. Каулитц непродолжительное время был женат на победительнице конкурса красоты Рии Зоммерфельд.