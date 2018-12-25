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Супермодель Хайди Клум обручилась с музыкантом Tokio Hotel

Общество

За развитием романа звездной пары следит вся Германия

Берлин, 25 декабря 2018, 10:13 — REGNUM  Немецкая супермодель Хайди Клум готовится к своей третьей свадьбе. 45-летняя звезда опубликовала в социальных сетях фотографию кольца со словами «Я сказала «да», пишет газета Die Welt 25 декабря.

Избранником Клум стал гитарист группы Tokio Hotel Том Каулитц, брат-близнец солиста Билла Каулитца. Жених моложе Хайди Клум на 17 лет.

Мать четверых детей, Клум дважды была замужем — за британским певцом Силом и звездным парикамахером Риком Пипино. Каулитц непродолжительное время был женат на победительнице конкурса красоты Рии Зоммерфельд.

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