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На Новогоднюю ёлку в Кремль отправятся 48 детей из Чечни

Общество

Билеты на главную елку страны получат отличники учебы и дети-сироты

Грозный, 25 декабря 2018, 10:05 — REGNUM  Право посетить Кремлевскую ёлку в Москве получили 48 чеченских школьников. Среди них отличники учебы, победители и призеры олимпиад и конкурсов, дети погибших сотрудников правоохранительных органов, пишет ИА «Чечня сегодня». Во время поездки детей будут сопровождать 12 воспитателей и медицинских работников.

Для школьников из Чечни новогодние каникулы в Москве запомнятся на всю жизнь. Для них будет организована специальная программа с посещением музеев и культурных достопримечательностей, сообщили в пресс-службе минобрнауки ЧР.

Напомним, ежегодно школьники из Чечни посещают главную елку в стране в составе делегации с Северо-Кавказского федерального округа и Юга России. Празднично украшенный новогодний поезд, в котором едут группы детей из разных субъектов двух округов, обычно формируется в Ростове-на-Дону. В пути ребятам не дают скучать, для них организуют развлекательную программу с играми, конкурсами.

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