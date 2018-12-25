В Британии оценили правонарушения героев фильма «Один дома»

Лондон, , 10:02 — REGNUM Анонимный адвокат из Великобритании под ником The Secret оценил правонарушения, которые «допустили» герои фильма «Один дома», выводы он опубликовал на своей странице в Twitter.

Так, родителям главного героя Кевина Макалистера, которые забыли ребенка дома, в соответствии с действующим законодательством грозило бы до 10 лет тюрьмы. За побег из тюрьмы «липких бандитов» Гарри и Марву суд отправил бы на пожизненное заключение.

Читайте также: Маколей Калкин показал, как бы сложился «Один дома» с гаджетами Google

Самому Кевину, который совершает мошенничество, расплатившись кредитной картой своего отца в отеле the Plaza, а также за попытки нанести тяжкие телесные повреждения бандитам, могли бы дать до четырех лет тюрьмы.

Напомним, оригинальный фильм «Один дома» с Маколеем Калкином вышел на экраны в 1990 году. Ранее сообщалось, что Disney и Fox после своего объединения могут перезагрузить франшизу «Один дома», в новом фильме могут сняться Уилл Феррелл и Мелисса Маккарти.

Читайте подробнее: Компания Disney может перезагрузить франшизу «Один дома»

Читайте развитие сюжета: Андрей Мягков заявил, что ему не нравится продолжение «Иронии судьбы»