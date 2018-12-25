Мэр брянских Клинцов заплатит за поездку дочери в Турцию

Клинцы, Брянская область, , 09:54 — REGNUM Глава города Клинцы (Брянская область) Олег Шкуратов возместит расходы на поездку своей дочери и детей местных чиновников в Турцию, которая была организована благотворительным фондом. Об этом 25 декабря сообщила пресс-служба регионального правительства.

«Глава города Клинцы отметил, что для того, чтобы прекратилась «травля детей в СМИ», готов выплатить все средства, затраченные на их выезд. По словам Олега Шкуратова, сам он также был в составе делегации и принял участие в вышеназванной поездке за собственные средства», — говорится в сообщении.

ИА REGNUM напоминает, что 50 детей из города Клинцы ездили в турецкий город Демре в марте 2018 года. Поездку организовывал фонд имени убитого посла России в Турции Андрея Карлова. В декабре местные СМИ сообщили, что среди участников были и дети чиновников городской администрации. В фонде отметили, что ничего противозаконного в этом нет — в делегацию вошли участники движения Юнармия, победители олимпиад, юные спортсмены, волонтеры. Все они принимали участие в торжественных мероприятиях по случаю присвоения одной из улиц в турецком городе Демре имени Андрея Карлова.

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Несмотря на это, губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что глава Клинцов поступил аморально. Кроме того, прокуратура региона нашла нарушения при организации поездки. В частности, не был соблюден принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению. Также информация о поездке не была доведена до жителей Клинцов, а администрация не принимала правовые акты, которые устанавливали критерии и порядок отбора подростков для поездки. После этого в правительстве области заявили, что в регионе разработают регламент проведения благотворительных детских конкурсов.

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