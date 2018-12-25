Эксперты при правительстве раскритиковали законопроект об автономном Рунете

Москва, , 10:02 — REGNUM Законопроект об автономной работе Рунета чрезмерно расширит полномочия Роскомнадзора и приведет к существенным финансовым затратам, считают в Экспертном совете при правительстве РФ. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв рабочей группы «Связь и IT».

В документе говорится, что в случае принятия закона в работе Рунета возможны перебои, поэтому потребуются ежегодные компенсации из бюджета в размере 134 миллиардов рублей в год. Еще 25 миллиардов рублей нужно будет выделить на реализацию исследовательских работ, расширение штата Роскомнадзора и создание реестра точек обмена трафика.

Эксперты считают, что в законопроекте недостаточно прозрачно прописаны цели, также в документе предлагается дублировать полномочия разных органов. В частности, «полномочиями по устранению угроз целостности, устойчивости и безопасности функционирования интернета» уже занимается ФСБ.

«Непонятно, в чем конкретно состоят угрозы. Ни законопроект, ни пояснительная записка не описывают ни сами угрозы, ни недостатки текущего законодательства», — говорится в отзыве.

По мнению экспертов, техническая реализация законопроекта пока невозможна, так как Роскомнадзор не может при необходимости брать контроль над маршрутизаторами от операторов связи. Для этого необходимо новое оборудование и расширение штата сотрудников. В Экспертом совете также добавили, что сосредоточение у Роскомнадзора функций по правовому регулированию, надзору и прямому управлению отраслью связи «несет неприемлемые коррупционные риски».

Напомним, 14 декабря 2018 года в Госдуму РФ внесли законопроект об обеспечении автономной работы российского сегмента интернета в случае отключения от глобальной инфраструктуры сети. Один из авторов инициативы, член Совфеда Людмила Бокова пояснила, что законопроект подразумевает создание не локального интернета, а устойчивой инфраструктуры сегмента.

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