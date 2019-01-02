2019 год будет напряженным для экономики России: мнение граждан

Москва, , 09:40 — REGNUM Наступивший 2019 год будет напряженным для экономики страны и с политической точки зрения (63%). 25% думают он пройдет, что спокойно. Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

По мнению 17% опрошенных, вряд ли что-нибудь изменится в новом году, а 5% опрошенных настроены на худшее. 4% затруднились ответить.

Экономический кризис в 2019 году не исключают 57% респондентов. По мнению трети (32%) кризиса не будет. Также 62% граждан РФ ожидают коррупционных скандалов и отставок; 44% — массовых волнений.

Меньше всего жители России в наступившем году ожидают государственного переворота (15%), войны с США или НАТО (19%) и межнациональных столкновений (23%).

Опрос проведен 13−19 декабря 2018 года по всероссийской выборке городского и сельского населения. Опрошены 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах в 52 субъектах РФ методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, две трети российских граждан (64%) смотрят в наступивший 2019 год с надеждой, 20% — с тревогой, 14% — с неуверенностью.

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