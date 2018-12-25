В Крыму назвали дату запуска движения по первой очереди «Тавриды»

Симферополь, , 09:33 — REGNUM Движение транспорта по двум полосам первой очереди новой трассы «Таврида» от Керчи до Симферополя будет запущено в ночь на 31 декабря 2018 года, об этом сообщили в пресс-службе министерства транспорта Крыма.

«Движение будет запущено по двум полосам автодороги по одной в каждом направлении», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на трех участках трассы общей протяженностью 4,6 км будут действовать временные объезда.

Напомним, трассу «Таврида» (Керчь — Феодосия — Белогорск — Симферополь — Бахчисарай — Севастополь) строят в семь этапов и две очереди. С первого по четвертый этап предусматривают строительство двух полос дороги от Керчи до Симферополя протяженностью 190 км.

Вторая очередь — четырехполосная дорога от Керчи до Севастополя длиной 250 км: здесь движение обещают открыть в декабре 2020 года.

Читайте также: В Севастополе хотят избежать транспортного коллапса при постройке «Тавриды»