В Дагестане в 2018 году спасли при пожарах 566 человек

Махачкала, , 09:59 — REGNUM Порядка 2460 пожаров и возгораний потушено в Дагестане за 2018 год, проведено 770 аварийно-спасательных работ. В результате ликвидации чрезвычайных ситуаций спасено 566 человек. Об итогах деятельности за уходящий год главе республики Владимиру Васильеву доложил руководитель МЧС по Дагестану Нариман Казимагомедов, сообщили ИА REGNUM 25 декабря в пресс-службе администрации региона.

Министр подчеркнул, что в 2018 году по всем основным оперативным показателям, а именно количеству ЧС, пожаров, происшествий на водных объектах и гибели на них людей, наблюдается устойчивая тенденция к снижению. Для повышения готовности и сокращения времени оперативного реагирования пожарно-спасательных подразделений на ЧС, происшествия и пожары в течение года было проведено более 350 учений и тренировок.

Нариман Казимагомедов также рассказал, что на 2019 год запланировано строительство двух пожарных частей в Ботлихском и Сулейман-Стальском районах республики, а также трех спасательных постов вдоль федеральной трассы «Кавказ» с размещением спасателей, врачей и построением вертолетных площадок.

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Стоит отметить, что случались в 2018 году в Дагестане пожары и с летальным исходом. Как сообщало ИА REGNUM, в январе пожар в одном из придорожных кафе в селе Сулевкент Хасавюртовского района унес жизни двоих детей: один погиб на месте, второй скончался в больнице. Ещё один ребёнок выжил, но получил около 50% ожогов поверхности тела.

В июне 2018 года сгорел частный дом в селе Кардоновка Кизлярского района. Жертвами происшествия стали два человека. Площадь пожара составила около 250 квадратных метров.

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