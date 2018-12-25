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Убийство казахского фигуриста Дениса Тена назвали заказным

Общество

Юрист ходатайствовал о дополнительном расследовании уголовного дела, потерпевшей по которому признана мать известного спортсмена

Алма-Ата, Казахстан, 25 декабря 2018, 09:28 — REGNUM  В ходе судебного процесса в Алма-Ате по делу об убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена адвокат заявил, что преступление носило заказной характер. Об этом пишет 25 декабря портал Nur.kz.

Отмечается, что юрист ходатайствует о дополнительном расследовании уголовного дела, потерпевшей по которому признана Оксана Тен, мать известного спортсмена.

«Мы обратили внимание, что в тех доказательствах, которые имеются, противоречия существенные, около 14, которые указывают, что это было заказное преступление», — цитирует портал слова адвоката.

Как сообщало ИА REGNUM, 19 ноября стало известно, что специализированный межрайонный следственный суд Алма-Аты продлил арест троим подозреваемым в убийстве казахстанского фигуриста Дениса Тена.

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Напомним, 19 июля 2018 года олимпийский чемпион по фигурному катанию Денис Тен погиб от ранения, нанесенного автограбителями.

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Убийство олимпийского чемпиона Дениса Тена
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