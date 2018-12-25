В Алма-Ате начались предварительные слушания по делу об убийстве фигуриста

Алма-Ата, Казахстан, , 09:23 — REGNUM В специализированном межрайонном суде Алма-Аты начались предварительные слушания по делу об убийстве фигуриста Дениса Тена, сообщает 25 декабря агентство «Казинформ».

В рамках уголовного дела проходят трое подозреваемых. В ходе слушаний сторон 23-летняя Жанар Т. заявила, что находится на шестом месяце беременности. Она подозревается в краже, совершённой группой лиц по предварительному сговору.

Арман К. подозревается в краже, в разбое, совершённом группой лиц с применением оружия, а также в «убийстве, совершенном группой лиц по предварительному сговору, из корыстных побуждений, а равно по найму, либо сопряженном с разбоем или вымогательством».

Нуралы К. подозревается в разбое и убийстве. Ранее он был судим, работал сварщиком.

Как сообщало ИА REGNUM, дело об убийстве Дениса Тена поступило в специализированный межрайонный суд по уголовным делам Алма-Аты 14 декабря. Фигурист получил ранение от рук грабителей 19 июля. Денис Тен скончался от потери крови в местной больнице.

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