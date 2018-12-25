Более 10 тыс. китайских чиновников было наказано в ноябре 2018 года

Пекин, , 09:18 — REGNUM В ноябре 2018 года в Китае были подвергнуты наказанию 10 259 членов Компартии за нарушение кодекса умеренности, сообщает агентство Синьхуа.

Чиновники проходили по 7249 эпизодам правонарушений, говорится в заявлении Центральной комиссии Компартии Китая по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии. Среди самых распространённых нарушений было взяточничество и присвоение незаслуженных премий, а также использование общественных средств для организации банкетов.

В общей сложности 78 804 чиновника были наказаны за одиннадцать месяцев 2018 года по 55 705 случаям дисциплинарных нарушений.

На помним, что Компартия Китая выпустила правила поведения для ее членов из восьми пунктов в конце 2012 года с целью прекращения порочной гедонистической практики, которая начала процветать в партийном и государственном руководстве в то время.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае судили бывшего вице-губернатора провинции Гуйчжоу