Порошенко поблагодарил за томос конфетами — патриарх Варфоломей

Стамбул, Турция, , 09:21 — REGNUM Президент Украины Пётр Порошенко прислал конфеты Константинопольскому патриарху Варфоломею после того, как тот решил предоставить украинским раскольникам томос об автокефалии, заявил Варфоломей на встрече с детьми, сообщил 24 декабря ресурс Orthodoxia.info.

Таким образом Варфоломей прокомментировал обвинения во взяточничестве:

«Хотя Русская Церковь обвиняет меня в том, что я взял деньги за эту автокефалию, на самом деле я получил не деньги, а много конфет и шоколада с завода Порошенко», — рассказал Варфоломей.

Напомним, глава отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион заявил, что по его информации Варфоломей получил за предоставление томоса $25 млн.

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Напомним, Пётр Порошенко владеет кондитерской корпорацией «Roshen». После серии обвинений в том, что он совмещает должность президента с бизнесом, Порошенко был вынужден передать управление корпорацией компании Rothschild Trust.

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