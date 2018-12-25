В Москве выпустили транспортные карты в виде наклеек на смартфоны

Москва, , 09:13 — REGNUM В Москве транспортные карты «Тройка» выпустили в виде наклеек и вкладышей, сообщает 25 декабря официальный портал мэра Москвы.

«В метро теперь можно купить карту «Тройка» в виде наклейки и вкладыша. Пассажиры, постоянно пользующиеся смартфонами, смогут просто приложить мобильное устройство к турникету, не доставая карту. Так они смогут проходить через турникеты быстрее и удобнее», — заявил вице-мэр Москвы Максим Ликсутов.

Новые виды карты выпустили общим тиражом 500 экземпляров — 250 наклеек и столько же вкладышей. Стоимость вкладыша — 300 рублей, а наклейки — 350 рублей.

Как пополнять карты, наклеенные на другие предметы, в сообщении не уточняется.

Отмечается, что размер новых носителей вдвое меньше стандартной «Тройки». Кроме того, в метрополитене продаются браслеты, брелоки и кольца с функцией транспортной карты.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 января 2019 года в Москве будет повышена стоимость проезда по транспортным картам с 36 до 38 рублей.