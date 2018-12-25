В Барселоне усилили меры безопасности из-за угрозы теракта

Барселона, Испания, , 09:12 — REGNUM Власти Барселоны усилили меры безопасности после предупреждения США о возможном теракте в городе во время рождественских праздников, сообщает AFP со ссылкой на заявление полиции.

«Мы серьезно относимся ко всем возможным угрозам, все они расследуются», — заявили в полиции.

Отмечается, что на центральную улицу города — Лас-Рамблас — отправлены несколько полицейских машин, популярные туристические места патрулируют сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, ранее Государственный департамент США выпустил предупреждение для американских граждан о террористической опасности в Барселоне. Гражданам США рекомендуют проявлять «повышенную осторожность» в общественном транспорте и на улицах в центре столицы Каталонии во время Рождества и Нового года. Полиция работает в усиленном режиме.

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