В Москве 25 декабря ожидается небольшой снег и гололедица

Москва, , 08:58 — REGNUM Сегодня, 25 декабря, в столице России ожидается облачная погода, возможен небольшой снег. Об этом свидетельствуют данные Гидрометцентра РФ.

«Облачно. Небольшой снег. Местами гололедица», — говорится в сообщении метеослужбы.

По сведениям синоптиков, во вторник, 25 декабря, в Москве столбики термометров покажут −9…−7 °С, ветер ожидается северный и северо-западный, его скорость составит 5−10 м/с. Атмосферное давление составит 746 мм рт. ст.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее синоптики предупредили москвичей о сильных снегопадах в начале текущей рабочей недели. Как сообщили в Гидрометцентре РФ, снегопады в Москву принесёт циклон с Балтийского моря.

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