«Бутырку» предложили сделать досуговым центром для москвичей

Москва, , 08:47 — REGNUM Московский следственный изолятор (СИЗО) «Бутырка» следует преобразовать в современный досуговый центр. Примером такого преобразования может служить расположенное на острове Новая Голландия в Санкт-Петербурге культурное пространство «Бутылка», заявил глава комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

«Я предложил сделать по принципу «Бутылки» на Новой Голландии в Питере. Это тоже была тюрьма, они потрясающе сделали современный дом для посещения», — цитирует его слова агентство «Москва».

Герасимов подчеркнул, что в Санкт-Петербурге удалось из здания бывшей тюрьмы создать уникальный досуговый объект, с ярмарками, кафе и возможностью посещения тюремных камер. По мнению чиновника, московский СИЗО «Бутырка» после трансформации также может стать местом проведения свободного времени горожан.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря замдиректора ФСИН Валерий Максименко заявил, что решение о закрытии московских СИЗО «Бутырка» и «Красная Пресня» уже принято, в отношении «Матросской тишины» пока взята пауза.

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