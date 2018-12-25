Во Львовской области три прихода УПЦ перешли к раскольникам

Львов, Украина, , 08:51 — REGNUM Приходы канонической Украинской православной церкви в сёлах Пищаны и Верчаны, а также населённого пункта Угнев заявили о переходе в так называемую единую православную украинскую церковь (ЕПУЦ), сообщил 24 декабря религиозный ресурс «Духовна велич Львова».

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл учредительный собор, на котором раскольничьи организации «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь» объединились в ЕПУЦ.

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Новая «церковь» значительно уступает в размерах канонической УПЦ, однако раскольники ожидают массовых переходов религиозных общин в ЕПУЦ.

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