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Во Львовской области три прихода УПЦ перешли к раскольникам

Общество

Раскольничья структура значительно уступает в размерах канонической церкви

Львов, Украина, 25 декабря 2018, 08:51 — REGNUM  Приходы канонической Украинской православной церкви в сёлах Пищаны и Верчаны, а также населённого пункта Угнев заявили о переходе в так называемую единую православную украинскую церковь (ЕПУЦ), сообщил 24 декабря религиозный ресурс «Духовна велич Львова».

Напомним, 15 декабря в Киеве прошёл учредительный собор, на котором раскольничьи организации «Киевский патриархат» и «Украинская автокефальная православная церковь» объединились в ЕПУЦ.

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Новая «церковь» значительно уступает в размерах канонической УПЦ, однако раскольники ожидают массовых переходов религиозных общин в ЕПУЦ.

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Борьба Константинополя и раскольников на Украине против УПЦ
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