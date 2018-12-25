Поездка детей из Клинцов в Турцию была организована с нарушениями

Брянск, , 08:36 — REGNUM При организации поездки детей из города Клинцы Брянской области в Турцию был допущен ряд нарушений. В частности, не был соблюдён принцип равного доступа граждан к отдыху и оздоровлению. Как сообщили в региональной прокуратуре, информация о поездке не была доведена до жителей Клинцов, а администрация не принимала правовые акты, которые устанавливали критерии и порядок отбора подростков для поездки.

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В Госдуме прокомментировали поездку в Турцию детей из Клинцов

Эти нарушения были выявлены ещё во время апрельской проверки, которая была проведена после обращения местной жительницы. По итогам проверки в адрес главы Клинцовской городской администрации было внесено представление об устранении нарушений законодательства и поставлен вопрос об ответственности виновных должностных лиц. В результате критерии отбора для загранпоездок в местной администрации были разработаны.

Теперь, после скандала с бесплатной поездкой в Турцию детей, в числе которых оказались дети чиновников и дочь мэра города Клинцы, регламент проведения благотворительных детских конкурсов разработают во всех муниципалитетах Брянской области. Об этом заявила пресс-секретарь губернатора региона Юлия Старовойтова, слова которой приводит ТАСС.

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Это травля: вдова посла Карлова о скандале с детьми брянских чиновников

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в марте 2018 года 50 детей из Клинцов отправились в турецкий город Демре на торжественные мероприятия, посвященные присвоению одной из улиц имени убитого российского дипломата Андрея Карлова. Поездка была организована благотворительным фондом Карлова. Однако в декабре журналисты выяснили, что в списке тех, кто отправился в Турцию, были и дети чиновников. В частности, в поездке участвовала и дочь мэра города Олега Шкуратова, в то время как в поездку должны были отправить детей-инвалидов. При этом в самом фонде заявили, что для поездки отбирали участников движения Юнармия, победителей олимпиад, юных спортсменов, волонтёров.

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