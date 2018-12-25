Глава Чечни пообещал помочь тяжелобольному мальчику из Дагестана

Грозный, , 08:46 — REGNUM Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров пообещал помочь тяжелобольному мальчику Ахмеду из Дагестана. Средства на лечение будут выделены из регионального общественного фонда имени Ахмата-Хаджи Кадырова, сообщил чеченский лидер на своей странице в соцсети.

Мальчик обратился к главе соседнего региона через аудиосообщение. Он рассказал, что у него рак и что якобы в Махачкале врачи отказываются его лечить.

«Мне очень плохо, я не хочу умирать. Мама все время плачет. Мы живем одни. Сегодня она ушла с работы, чтобы присмотреть за мной. Прошу вас, Рамзан Ахматович, помогите, пожалуйста», — говорит Ахмед в своём сообщении.

Запись попала в социальные сети, где её услышали тысячи пользователей, в том числе и Рамазан Кадыров.

«Я услышал тебя. Уже дал поручение выяснить, какие у тебя проблемы, какая нужна помощь, где можно лечить. Никаких проблем, связанных с финансированием оказания тебе медицинской помощи не будет», — сказал лидер Чечни.

По данному инциденту накануне, 24 декабря, министерство здравоохранения Дагестана дало официальный комментарий. В заявлении пресс-службы говорится, что в 2018 году мальчик по федеральной квоте получил бесплатное лечение в медицинском исследовательском центре имени Алмазова. В начале декабря мать Ахмеда обратилась к главному детскому онкологу минздрава республики, после чего документы были направлены в Российский научный центр рентгенорадиологии города Москвы для определения тактики дальнейшего лечения.

Отмечается, что специалистами федерального центра было выдано заключение о том, что ребенку необходимо провести курс лучевой терапии. После была достигнута договоренность о госпитализации Ахмеда в январе в научный центр рентгенорадиологии для проведения лучевой терапии.

«Любое лечение в федеральных центрах детям с онкологическими заболеваниями проводится за счет государства, т. е. бесплатно. Ахмеду Гамзатову оказывается вся необходимая помощь со стороны минздрава РД», — говорится в сообщении ведомства.

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Ранее ИА REGNUM сообщало, что в июне 2018 года фонд имени Ахмата-Хаджи Кадырова помог более трем тысячам малоимущих жителям Чечни погасить долги за свет. Инициатива о проведении благотворительной акции принадлежала руководителю фонда Аймани Кадыровой — матери Рамзана Кадырова.