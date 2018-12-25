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За год долг жителей Казахстана за коммунальные услуги сократился до $35 млн

Общество

Наибольший объем долга приходится на города республиканского значения – Чимкент и Астану

Астана, 25 декабря 2018, 08:39 — REGNUM  По состоянию на 1 декабря 2018 года задолженность жителей Казахстана за коммунальные услуги составила 12,995 млрд тенге ($35 млн), заявил министр по инвестициям и развитию Казахстана Женис Касымбек на заседании правительства. Об этом 25 декабря сообщили в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

По данным министра, задолженность потребителей снизилась за год на 137 млн тенге ($369 тыс.) или 1% от общей задолженности. Наибольший объем долга приходится на Чимкент, Астану, Мангистаускую и Карагандинскую области.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 декабря Женис Касымбек на заседании правительства заявил, что в отопительном сезоне 2018−2019 годов количество нарушений в коммунальных сетях Казахстана сократилось почти в два раза.

Читайте ранее в этом сюжете: В Казахстане сократилось количество нарушений на коммунальных сетях

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Долги за жилищно-коммунальные услуги
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