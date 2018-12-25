Лимит скорости повысят на некоторых федеральных трассах

Москва, , 08:31 — REGNUM На некоторых российских федеральных автотрассах может быть увеличена максимальная разрешенная скорость. Об этом со ссылкой на данные Росавтодора пишут 25 декабря «Известия».

Отмечается, что лимит скорости планируется увеличить с 90 до 110 километров в час, это необходимо сделать для увеличения пропускной способности дорог и снижения аварийности.

По сведениям издания, в первую очередь скоростной режим может измениться на территории Пермского края и Псковской области. В частности, быстрее двигаться можно будет на отрезке с 33 по 47-й км трассы Р-242, с 419 по 616-й километр автодороги М-9, со 178 по 542-й километр Р-23, со 105 по 141-й километр Р-56, а также с 4 по 59-й километр А-212.

В настоящее время указанные изменения проходят согласования с региональными органами ГИБДД. Кроме того, скоростной лимит может быть увеличен до 130 километров в час на новых участках платных трасс М-4 «Дон» и М-11 «Москва — Санкт-Петербург», добавили в издании.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что, начиная с 2019 года, на разделительных полосах федеральных автодорог станут монтировать специальное покрытие, при выезде на которое водители будут слышать резкий шум и машину будет трясти.

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