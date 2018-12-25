В Казахстане сократилось количество нарушений на коммунальных сетях

Астана, , 08:19 — REGNUM С начала отопительного сезона в 2018 году в Казахстане зарегистрировано 24 технологических нарушения систем жизнеобеспечения, что почти в два раза меньше, чем годом ранее, сообщили 25 декабря в пресс-службе министерства по инвестициям и развитию республики.

Проблемы отопительного сезона были подняты министром по инвестициям и развитию Казахстана Женисом Касымбеком на заседании правительства.

Министр отметил, что в течение текущего отопительного сезона произошло 4 нарушения на автономных котельных, на сетях теплоснабжения — 6, на сетях водоснабжения и водоотведения — 14.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 ноября из-за изношенности труб в Алма-Ате произошла крупная авария на магистральной теплотрассе. Сеть была введена в эксплуатацию в 1993 году.

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