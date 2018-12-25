Вторник, 25 Декабря 2018 года
10:42:13 МСК

Глава Хакасии: Пусть 2019 год будет успешным и благополучным

Общество

Новый глава Хакасии, коммунист Валентин Коновалов пожелал жителям России осуществления планов и здоровья

Глава Хакасии: Пусть 2019 год будет успешным и благополучным
Иллюстрация: R-19.ru
Глава Хакасии Валентин Коновалов

Абакан, 25 декабря 2018, 09:35 — REGNUM  2019 год может стать годом воплощения планов в жизнь, уверен глава Хакасии Валентин Коновалов. Жителям России в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он пожелал успеха и благополучия в Новом году.

«Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым 2019 годом! Пусть он будет успешным и благополучным, пусть планы и мечты легко воплотятся в жизнь, пусть каждодневные заботы о близких людях станут настоящим счастьем! Будьте здоровы и любимы! С Новым Годом!» — сказал Валентин Коновалов.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Новый год
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить