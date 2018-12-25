Глава Хакасии: Пусть 2019 год будет успешным и благополучным

Абакан, , 09:35 — REGNUM 2019 год может стать годом воплощения планов в жизнь, уверен глава Хакасии Валентин Коновалов. Жителям России в беседе с корреспондентом ИА REGNUM он пожелал успеха и благополучия в Новом году.

«Дорогие друзья! Примите мои искренние поздравления с Новым 2019 годом! Пусть он будет успешным и благополучным, пусть планы и мечты легко воплотятся в жизнь, пусть каждодневные заботы о близких людях станут настоящим счастьем! Будьте здоровы и любимы! С Новым Годом!» — сказал Валентин Коновалов.