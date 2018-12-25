Массовая свадьба прошла на озере, расположенном между Китаем и Россией

Харбин, Китай, , 07:54 — REGNUM Несмотря на достаточно холодные температуры до минус 14 градусов Цельсия, 24 пары из Китай и шесть из России приняли участие в церемонии массовой свадьбы на озере Ханка в китайской провинции Хэйлунцзян, сообщает агентство Синьхуа.

Для того, чтобы все родственники новобрачных могли стать зрителями этой необычной церемонии, организаторы устроили трансляцию через интернет при помощи одного из стриминговых сервисов, которые сейчас набирают массовую популярность в Китае. В общей сложности 30 супружеских пар было образовано на озере после проведения церемонии.

Напомним, что озеро Ханка расположено на границе Приморского края Российской Федерации и китайской провинции Хэйлунцзян. Озеро является крупнейшим пресноводным водоемом на Дальнем Востоке России.

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