Москалькова получила свыше 600 просьб о помощи от граждан РФ из-за рубежа

Москва, , 07:39 — REGNUM В 2018 году больше всего жалоб и просьб в адрес уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой пришло с Украины. От граждан РФ было получено 181 обращение. Люди жалуются на условия содержания в тюрьмах и изоляторах, проблемы в ходе предварительного следствия, пересмотр приговоров и сроков содержания под стражей. Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на пресс-службу омбудсмена.

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В три раза меньше просьб было направлено омбудсмену из Казахстана (66). Ещё 39 обращений было направлено из Белоруссии, 37 — из Азербайджана, 35 — из Узбекистана и 29 — из США.

Всего же за уходящий год Татьяна Москалькова получила около 600 жалоб и просьб о помощи от находящихся за рубежом граждан России. Свыше 150 из них касались уголовно-процессуального законодательства, более 140 — вопросов миграции.

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Как сообщало ИА REGNUM, за 2017 год в адрес омбудсмена РФ Татьяны Москальковой поступило свыше 42 тыс. обращений. Всего же по стране уполномоченным по правам человека в регионах и федеральному уполномоченному поступило 220 тыс. обращений. Наибольшее количество обращений связано с социальной сферой, на втором месте — уголовно-процессуальная, уголовная и уголовно-исполнительная деятельность.

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