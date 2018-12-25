«Норникель» и ФАДН России определят новые меры поддержки коренных жителей

Москва, , 07:27 — REGNUM Компания «Норникель» и Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН России) планируют выработать новые меры поддержки коренных малочисленных народов Севера, сообщила пресс-служба предприятия со ссылкой на статс-секретаря — вице-президента по взаимодействию с органами власти Владислава Гасумянова.

Реализовать совместные проекты на территориях производственной деятельности «Норникеля» позволит соглашение, заключенное с ФАДН России.

«Этим компания подтверждает, что придерживается курса государственно-частного партнерства в такой чувствительной сфере, как устойчивое развитие КМНС и территорий их проживания», — пояснил Гасумянов.

В сообщении отмечается, что за последние восемь лет предприятие направило на поддержку коренных народов Севера более 500 млн рублей. Также «Норникель» участвует в возведении 2500 квадратных метров нового жилья в поселке Тухард, жилой комплекс которого находится в аварийном состоянии, является ключевым участником Северного завоза на Таймыре и оснащает оборудованием для школы и больницы.

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