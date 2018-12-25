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Еще одна вспышка чумы свиней зафиксирована в китайской провинции Фуцзянь

Общество

На ферме в районе Яньпин города Наньпин 35 свиней из 5776 оказались инфицированными чумой

Фучжоу, Китай, 25 декабря 2018, 07:24 — REGNUM  В Министерстве сельского хозяйства Китая подтвердили еще одну новую вспышку африканской чумы свиней в города Наньпин провинции Фуцзянь, передаёт 24 декабря агентство Синьхуа.

На ферме в районе Яньпин города Наньпин 35 свиней из 5776 оказались инфицированными чумой. Из них 11 уже погибли, сообщили в министерстве. Местные власти инициировали традиционный в такой ситуации набор профилактических мер, включая забой больных животных и дезинфекцию помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, опасное для свиней вирусное заболевание распространилось уже по 23 провинциям Китая с самого севера Поднебесной до самого юга, где в общей сложности было зафиксировано около 90 вспышек заболевания.

Читайте ранее в этом сюжете: Тысячи свиней пали жертвами африканской чумы свиней на юге Китая

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Чума свиней
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