Еще одна вспышка чумы свиней зафиксирована в китайской провинции Фуцзянь

Фучжоу, Китай, , 07:24 — REGNUM В Министерстве сельского хозяйства Китая подтвердили еще одну новую вспышку африканской чумы свиней в города Наньпин провинции Фуцзянь, передаёт 24 декабря агентство Синьхуа.

На ферме в районе Яньпин города Наньпин 35 свиней из 5776 оказались инфицированными чумой. Из них 11 уже погибли, сообщили в министерстве. Местные власти инициировали традиционный в такой ситуации набор профилактических мер, включая забой больных животных и дезинфекцию помещений.

Как сообщало ИА REGNUM, опасное для свиней вирусное заболевание распространилось уже по 23 провинциям Китая с самого севера Поднебесной до самого юга, где в общей сложности было зафиксировано около 90 вспышек заболевания.

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