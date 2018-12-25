Проектировать вторую ветку метро Екатеринбурга начнут в 2019 году

Екатеринбург, , 07:19 — REGNUM Проектирование второй ветки метро Екатеринбурга может быть начато в 2019 году. Такой возможности не исключил глава города Александр Высокинский, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

В прямом эфире программы «Открытая студия. Екатеринбург» 41-го канала он подчеркнул, что работу по второй линии не останавливают. К процессу подключился уральский полпред президента Николай Цуканов. Ему уже переданы все необходимые расчёты.

«По метро работу останавливать нельзя. Я думаю, что мы в течение следующего года в бюджете предусмотрим небольшую строчку с точки зрения начала непосредственно рабочего проектирования. Закладывать всю сумму для этого опасно, потому что через три года любой проект устаревает», — заявил Высокинский.

Он также добавил, что после того, как из Москвы и от региона поступил принципиальное «да» на финансирование, можно будет быстро провести рабочее проектирование второй линии.

Добавим, метрополитен в Екатеринбурге не строят уже несколько лет. Последние станции на первой ветке сдали в 2010 году и на этом остановились. До конца её так и не достроили, а о заложенной изначально в проект станции «Уктусские горы» даже не говорят.

Теперь уже много лет в городе активно муссируется тема строительства второй линии метро. Но пока дальше разговоров и планов дело не доходит. Денег нет, а получить финансирование из федерального бюджета пока не удаётся.