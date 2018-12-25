В пяти областях Казахстана из-за морозов закрыли дороги

Астана, , 07:18 — REGNUM На отдельных участках дороги в Астане и пяти областях Казахстана закрыто движение в связи сильными морозами, сообщили в комитете по чрезвычайным ситуациям МВД Казахстана.

24 декабря движение было закрыто на участке дороги республиканского значения Астана — Ерейментау — Шидерты протяженностью 190 км. Кроме того, в Акмолинской и Северо-Казахстанской областях введено ограничение движения по всем направлениям для дизельного и общественного транспорта.

В Восточно-Казахстанской области закрыто движение на участке дороги Омск — Майкапчагай протяженностью 80 км. В Карагандинской области закрыто движение на участке Кызыл-Орда — Павлодар протяженностью 69 км. В Павлодарской области закрыто движение по всем направлениям.

Напомним, 24 декабря синоптики объявили в Карагандинской области Казахстана штормовое предупреждение из-за морозов. 26 и 27 декабря температура в области опустится до 40−42 градусов ниже нуля.

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